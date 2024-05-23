Депутаты решили исправить чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

Верховная Рада 22 мая приняла в первом чтении законопроект 10274, которым в Уголовном процессуальном кодексе собираются исправить недостатки, а проще говоря – чепуху.
В частности, в ч. 2 статьи 64-2 УПК предусмотрено «третьим лицом, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества».
В ч. 3 ст. 309 УПК «Жалобы на другие определения следственного судьи не подлежат обжалованию и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде» («жалобы не подлежат обжалованию»).
А в ч. 4 ст. 568 УПК, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашиваемой стороне» (вместо запрашивающей).
Как указывает автор, нормы, к которым данным проектом Закона предлагаются изменения, при буквальном их толковании лишены содержания, которое закладывалось в такие нормы при их формулировке законодателем.
Следовательно, данным законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исправить недостатки технического характера в следующих нормах:
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.