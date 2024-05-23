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Депутаты решили исправить чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

08:00, 23 мая 2024
Некоторые нормы УПК содержат чепуху – Верховная Рада одобрила за основу законопроект об исправлении ошибок в Кодексе.
Депутаты решили исправить чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»
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Верховная Рада 22 мая приняла в первом чтении законопроект 10274, которым в Уголовном процессуальном кодексе собираются исправить недостатки, а проще говоря – чепуху.

В частности, в ч. 2 статьи 64-2 УПК предусмотрено «третьим лицом, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества».

В ч. 3 ст. 309 УПК «Жалобы на другие определения следственного судьи не подлежат обжалованию и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде» («жалобы не подлежат обжалованию»).

А в ч. 4 ст. 568 УПК, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашиваемой стороне» (вместо запрашивающей).

Как указывает автор, нормы, к которым данным проектом Закона предлагаются изменения, при буквальном их толковании лишены содержания, которое закладывалось в такие нормы при их формулировке законодателем.

Следовательно, данным законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исправить недостатки технического характера в следующих нормах:

  • в части второй статьи 64-2 предусмотреть, что права и обязанности третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора в суд с ходатайством об аресте имущества;
  • в части третьей статьи 309, что «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы в ходе подготовительного производства в суде»
  • в части четвертой статьи 568, что «имущество, предусмотренное пунктом 1 части третьей настоящей статьи, не передается запрашивающей стороне или его передача может быть отсрочена или временной, если это имущество требуется для целей рассмотрения гражданского или уголовного дела в Украине или не может быть вывезено за границу по другим основаниям, предусмотренным законом».

Автор: Наталья Мамченко

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