Что делать бабушкам и дедушкам в случае запрета общаться с внуками: разъяснение

В случае, если родители детей мешают общению с внуками нужно обратиться в орган опеки и попечительства.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека разъясняет, как бабушкам и дедушкам устранить препятствия в общении с внуками.

Отмечается, что данный вопрос очерчен Семейным кодексом Украины, нормы которого регулируют семейные личные неимущественные и имущественные отношения между бабой, дедом, прабабушкой, прадедом и внуками, правнуками.

Так, согласно статье 257 Семейного кодекса, бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка имеют право общаться со своими внуками, правнуками и участвовать в их воспитании. Родители или другие лица, с которыми проживает ребенок, не вправе препятствовать этому.

Первый вариант устранения препятствий, если родители детей мешают общению с внуками:

обратиться с заявлением в орган опеки и попечительства о защите прав и интересов малолетних или несовершеннолетних или совершеннолетних нетрудоспособных внуков (ст. 258 Семейного кодекса Украины). Органы опеки и попечительства определят способы участия бабушки-дедушки в общении с ребенком и часа посещения.

Второй вариант – судебное разбирательство:

если в течение 10 дней родители не выполняют обязательное для выполнения решения органов опеки и попечительства, бабушка и дедушка имеют право на обращение в суд с соответствующим иском.

Согласно статье 263 Семейного кодекса спор между родителями и бабушками-дедушками по воспитанию ребенка разрешается судом в соответствии со статьей 159 этого законодательного акта.

Суд учтет все обстоятельства дела, возраст и состояние здоровья сторон и ребенка, отношение к нему, чтобы вынести решение в лучших интересах ребенка.

Какие еще права имеют бабушка и дедушка по воспитанию внуков?

Если родители не забрали ребенка из роддома или из другого заведения здравоохранения, забрать ребенка имеют право его бабушка, дедушка, другие родственники с разрешения органа опеки и попечительства.

В случае лишения родительских прав, если ребенок не может быть передан другому родителю, бабушка и дедушка имеют преимущественное право перед другими лицами на передачу им ребенка по их заявлению.

Кроме того, бабушка и дед имеют право на самозащиту внуков. За защитой прав и интересов малолетних, несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных внуков они могут обратиться в орган опеки и попечительства, в суд без специальных полномочий, органов прокуратуры, органов внутренних дел и т.д.

Стоит отметить, что Семейный Кодекс Украины закрепляет обязанность лица, в данном случае ребенка, заботиться о бабушке, дедушке, прабабушке, прадедушке. В то же время долг их заботиться о внуках не закреплен законодательством.

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