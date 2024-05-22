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КАС ВС: Рассмотрение судом заявления об отказе истца от иска, при наличии малейшего сомнения, требует вызова участников дела и проведения судебного заседания

17:13, 22 мая 2024
При принятии такого отказа суд должен проверить отсутствие в действиях подавшего заявление нарушений закона; проверить отсутствие в действиях истца нарушений чьих-либо прав, свобод или интересов, в том числе участников дела; разъяснить сторонам последствия отказа от иска.
КАС ВС: Рассмотрение судом заявления об отказе истца от иска, при наличии малейшего сомнения, требует вызова участников дела и проведения судебного заседания
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Обязательной предпосылкой принятия отказа истца от иска судом является разъяснение сторонам последствий соответствующих процессуальных действий, а также тщательной/качественной проверки действительного отсутствия в действиях истца нарушений закона или чьих-либо прав, свобод или интересов, в частности участников дела, которое возможно осуществить, в частности, в судебном заседании по вызову участников дела.

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

В рассматриваемом деле истец обратился с иском, в котором просил признать противоправным бездействие ПФУ по неначислению и повышению к пенсии как неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения, и обязать ответчика начислить и выплатить повышение к пенсии.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично. Суд апелляционной инстанции признал это судебное решение недействительным и закрыл производство по делу. Апелляционный суд исходил из того, что в суд поступило заявление истца об отказе от иска, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 238 КАС Украины является основанием для закрытия судом производства по делу.

КАС ВС решение суда апелляционной инстанции отменил, направил дело для продолжения рассмотрения в суд апелляционной инстанции с учетом следующего.

Коллегия судей отметила, что нормами КАС Украины предусмотрено право истца как участника дела с учетом предписаний настоящего Кодекса и руководствуясь имеющейся у него целью свободно выбирать вид собственного процессуального поведения, в том числе путем отказа от иска на любой стадии судебного процесса.

В то же время учитывая важность процессуальных и материально-правовых последствий отказа от иска в виде невозможности обратиться в суд с тождественным иском второй раз, сложностью однозначно идентифицировать при собственноручной подписи лицо-подписанта, а также с целью предотвращения совершения другими лицами умышленных дискредитирующих предпосылкой принятия такого отказа судом является разъяснение сторонам последствий соответствующих процессуальных действий, а также тщательной/качественной проверки действительного отсутствия в действиях истца нарушений закона или чьих-либо прав, свобод или интересов, в частности участников дела, которое возможно осуществить, при условии наличия рациональных сомнений и проявляя разумную осмотрительность (due diligence), в частности, в судебном заседании по вызову участников дела.

При апелляционном производстве право истца отказаться от иска регламентировано положениями ст. 314 КАС Украины, согласно которой истец может отказаться от иска, а стороны могут примириться в любое время до окончания апелляционного производства. В случае отказа от иска или примирения сторон суд апелляционной инстанции выносит определение в соответствии с требованиями статей 189, 190 настоящего Кодекса, которым одновременно признает недействительным судебное решение суда первой инстанции, которым окончено рассмотрение дела, и закрывает производство по делу.

Таким образом суд апелляционной инстанции наделен процессуальными полномочиями принять отказ истца от иска во время апелляционного пересмотра судебного решения, которым закончено рассмотрение дела. В то же время при принятии такого отказа суд апелляционной инстанции должен соблюдать требования статьи 47 и 189 КАС Украины, а именно: проверить отсутствие в действиях лица, подавшего заявление об отказе от иска, нарушений закона; проверить отсутствие в действиях истца нарушений чьих-либо прав, свобод или интересов, в том числе участников дела; разъяснить сторонам последствия отказа от иска.

Судом установлено, что 23 августа 2023 средствами почтовой связи от истца поступили апелляционная жалоба решение окружного административного суда от 7 декабря 2022 года и заявление об отказе от иска.

По постановлению от 12 сентября 2023 года апелляционный административный суд принял отказ от иска, решение окружного административного суда от 7 декабря 2022 года признал недействительным, производство по делу закрыл.

В то же время, как усматривается из оспариваемого определения суда апелляционной инстанции, рассмотрение этим судом поданной истцом заявления об отказе от иска происходило порядке письменного производства без уведомления участников дела.

Поэтому указанное свидетельствует о том, что суд апелляционной инстанции во время рассмотрения указанного заявления не сдержал обязанности по разъяснению сторонам последствий отказа от иска, а также не проверил отсутствие в действиях истца нарушений чьих-либо прав, свобод или интересов, в частности участников дела.

При этом из содержания поданного истцом заявления об отказе от иска не усматривается, что ему известно о последствиях отказа от иска и закрытии по этим основаниям производства согласно положениям КАС Украины.

Поскольку о рассмотрении заявления об отказе от иска в установленном законом порядке другие участники дела уведомлены не были, то суд был лишен возможности выяснить мнение, в частности ответчика по поводу заявленного истцом заявления. Указанное свидетельствует о неучете судом апелляционной инстанции прав и интересов других участников дела при рассмотрении заявления об отказе от иска. Следовательно, суд апелляционной инстанции преждевременно принял решение о закрытии производства по делу.

Постановление Верховного Суда от 22 апреля 2024 г. по делу № 240/19893/22 (административное производство № К/990/41810/23).

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