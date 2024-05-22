Руководитель САП будет назначать прокуроров для надзора за оперативно-розыскной деятельностью, – Рада приняла за основу законопроект

Законопроект предусматривает предоставление права заместителю Генпрокурора – руководителю САП уполномочивать прокуроров осуществлять надзор во время оперативно-розыскной деятельности.

В среду, 22 мая, Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 11168 «О внесении изменения в часть первую статьи 14 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности».

Этот законопроект предусматривает предоставление заместителю Генерального прокурора – руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры права своими приказами уполномочивать прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности.

Принятие законопроекта позволит обеспечить непрерывное и беспрепятственное выполнение прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры их функций, а также согласовать статью 14 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» с положениями Закона Украины «О прокуратуре».

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