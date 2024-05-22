У Александра Усика есть шанс сохранить пояс чемпиона в сверхтяжелом весе IBF до реванша с Фьюри

Международная боксерская федерация (IBF) готова пойти навстречу абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе в вопросе обязательной защиты титула организации.

У украинского боксера Александра Усика, победившего британца Тайсона Фьюри, есть шанс сохранить пояс чемпиона в сверхтяжелом весе IBF.

Так, Международная боксерская федерация (IBF) готова пойти навстречу абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе в вопросе обязательной защиты титула организации. Об этом заявил президент IBF Дэрил Пиплз, передает BoxingScene.

Так, украинец получил возможность сохранить пояс федерация перед вероятным реваншем против Тайсона Фьюри. Для этого команда Усика может сослаться на «специальные условия».

«Они имеют право. Почему до сих пор не воспользовались? Я не знаю. По правилам IBF, любой действующий чемпион может обратиться и получить исключение. Любой действующий чемпион – по любому из правил IBF», – рассказал Пиплз.

Как известно, Усик стал чемпионом по версии IBF после победы над британцем Джошуа в 2021 году. В прошлом году обязательным претендентом на титул стал хорват Филипп Хргович. Перед поединком украинского против Фьюри стало известно, что 1 июня Международная боксерская федерация лишит победителя объединительного боя пояса IBF.

Напомним, в ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

После поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких ренгтенов. Стало известно, что Александру Усику после боя наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом.

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