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Олександр Усик має шанс зберегти пояс чемпіона у надважкій вазі IBF до реваншу з Ф'юрі

20:23, 22 травня 2024
Міжнародна боксерська федерація (IBF) готова піти назустріч абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі в питанні обов'язкового захисту титулу організації.
Олександр Усик має шанс зберегти пояс чемпіона у надважкій вазі IBF до реваншу з Ф'юрі
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В українського боксера Олександра Усика, який переміг британця Тайсона Ф’юрі, є шанс зберегти пояс чемпіона у надважкій вазі IBF.

Так, Міжнародна боксерська федерація (IBF) готова піти назустріч абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі в питанні обов'язкового захисту титулу організації. Про це заявив президент IBF Деріл Піплз, передає BoxingScene.

Так, українець отримав можливість зберегти пояс федерація перед імовірним реваншем проти Тайсона Ф'юрі. Для цього команда Усика може зіслатися на «спеціальні умови».

«Вони мають право. Чому досі не скористалися? Я не знаю. За правилами IBF, будь-який чинний чемпіон може звернутися і отримати виняток. Будь-який чинний чемпіон – за будь-яким із правил IBF», – розповів Піплз.

Як відомо, Усик став чемпіоном за версією IBF після перемоги над британцем Джошуа в 2021 році. Минулого року обов'язковим претендентом на титул став хорват Філіп Хрговіч. Перед поєдинком українця проти Ф'юрі стало відомо, що 1 червня Міжнародна боксерська федерація позбавить переможця об'єднавчого бою поясу IBF.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком  і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. 

Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

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