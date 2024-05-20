У Олександра Усика заберуть пояс чемпіона у надважкій вазі IBF: в чому причина

Український боксер став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який володіє всіма поясами — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) забере свій титул чемпіона у надважкій вазі в українця Олександра Усика, який переміг британця Тайсона Ф’юрі.

Як зазначається, обов’язковий захист титулу IBF проти Філіпа Хрговича вже прострочений. Хорват — обовʼязковий претендент на титул, і він відмовляється чекати, поки Ф’юрі та Усик проведуть реванш в жовтні.

Зважаючи на це, IBF забирає свій пояс і віддасть його переможцю поєдинку Хргович — Дюбуа, який відбудеться 1 червня.

Переможець цього бою зустрінеться 20 або 21 вересня з ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

На жовтневому реванші Усик — Фʼюрі розігруватимуться вже три пояси, а не чотири.

Якщо українець зможе перемогти британця в реванші, тоді йому доведеться битися з володарем IBF, аби зібрати всі чотири пояси (WBA, WBC, IBF та WBO) і захистити звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Наразі Олександр Усик володіє всіма поясами — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Український боксер став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який має всі пояси.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

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