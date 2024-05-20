У ДСНС навели невтішні цифри – з початку року через пожежі загинула 551 людина

З початку року в житловому секторі сталося понад 8,6 тисяч пожеж.

Понад 8,6 тисяч пожеж зафіксували в житловому секторі з початку року у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Як повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута, у цих пожежах загинула 551 людина, ще 468 людей отримали травми.

Серед основних причин займань – необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.

У ДСНС опублікували інфографіку з правилами, яких правил потрібно дотримуватися під час користування генераторами, павербанками чи свічками, аби вберегтися від пожеж під час відключення електроенергії.

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