В ГСЧС привели неутешительные цифры – с начала года из-за пожаров погиб 551 человек

С начала года в жилом секторе произошло более 8,6 тысячи пожаров.

Более 8,6 тысячи пожаров зафиксировали в жилищном секторе с начала года в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщил заместитель начальника отдела профилактической работы Управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Анатолий Шкарбута, в этих пожарах погиб 551 человек, еще 468 человек получили травмы.

Среди основных причин возгораний – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

В ГСЧС опубликовали инфографику с правилами, которых следует придерживаться при пользовании генераторами, павербанками или свечами, чтобы уберечься от пожаров при отключении электроэнергии.

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