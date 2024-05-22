Керівник САП призначатиме прокурорів для нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, – Рада прийняла за основу законопроект

Законопроект передбачає надання права заступнику Генпрокурора – керівнику САП уповноважувати прокурорів здійснювати нагляд під час оперативно-розшукової діяльності.

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У середу, 22 травня, Верховна Рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект № 11168 «Про внесення зміни до частини першої статті 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Цей законопроект передбачає надання заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури права своїми наказами уповноважувати прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити безперервне та безперешкодне виконання прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхніх функцій, а також узгодити статтю 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з положеннями Закону України «Про прокуратуру».

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