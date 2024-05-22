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Що робити бабусям і дідусям у випадку заборони спілкуватися з онуками: роз’яснення

21:10, 22 травня 2024
У разі, якщо батьки дітей стоять на заваді спілкуванню з онуками потрібно звернутися до органу опіки та піклування.
Що робити бабусям і дідусям у випадку заборони спілкуватися з онуками: роз’яснення
Джерело фото: Istockphoto
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини роз’яснює, як бабусям та дідусям усунути перешкоди у спілкуванні з онуками. 

Зазначається, що дане питання окреслене Сімейним кодексом України, норми якого регулюють сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками.

Так, відповідно до статті 257 Сімейного кодексу бабуся й дідусь, прабабуся й прадідусь мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками та брати участь у їх вихованні. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати цьому.  

Перший варіант усунення перешкод, якщо батьки дітей стоять на заваді спілкуванню з онуками:

звернутися із заявою до органу опіки та піклування про захист прав та інтересів малолітніх або неповнолітніх чи повнолітніх непрацездатних онуків (ст. 258 Сімейного кодексу України). Органи опіки й піклування  визначать способи участі бабусі-дідуся у спілкуванні з дитиною й години відвідування. 

Другий варіант – судовий розгляд:

якщо протягом 10 днів батьки не виконують обов’язкове до виконання рішення органів опіки й піклування, бабуся й дідусь мають право на звернення до суду з відповідним позовом.

Відповідно до статті 263 Сімейного кодексу спір між батьками та бабусями-дідусями щодо виховання дитини вирішується судом згідно зі статтею 159 даного законодавчого акту.

Суд врахує всі обставини справи, вік та стан здоров’я сторін і дитини, ставлення до неї, аби винести рішення в кращих інтересах дитини. 

Які ще права мають бабуся й дідусь щодо виховання онуків?

Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, забрати дитину мають право її баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки та піклування.

У випадку позбавлення батьківських прав, якщо дитина не може бути передана другому з батьків, бабуся й дідусь мають переважне право перед іншими особами на передання їм дитини за їхньою заявою.

Окрім того, баба і дід мають право на самозахист внуків. За захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних внуків вони можуть звернутися до органу опіки та піклування, до суду без спеціальних на те повноважень, органів прокуратури, органів внутрішніх справ тощо.

Варто зауважити, що Сімейний Кодекс України закріплює обов’язок особи, у даному разі дитини, піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда. Водночас обов’язку баби, діда, прабаби, прадіда піклуватися про внуків не закріплено законодавством.

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