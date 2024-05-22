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На Черкащині лікарів ЛКК та МСЕК підозрюють у безпідставному наданні групи інвалідності сину посадовця

21:28, 22 травня 2024
На початку повномасштабної збройної агресії рф лікарі безпідставно надали чоловіку ІІ групу інвалідності.
На Черкащині лікарів ЛКК та МСЕК підозрюють у безпідставному наданні групи інвалідності сину посадовця
Джерело фото: pgo_gov_ua
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На Черкащині лікаря, члена лікарсько-консультативної комісії, голову та трьох членівмедико-соціальної експертної комісії підозрюють в підробці офіційних документів сину посадовця, якому безпідставно надали групу інвалідності. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Таким чином, лікарю, члену лікарсько-консультативної комісії, голові та трьом членам медико-соціальної експертної комісії на Черкащині повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів та службовому підробленні (ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що лікар-ортопед допоміг військовозобов’язаному сину посадовця оформити документи про тимчасову непридатність. В направленні на медико-соціальну експертну комісію він разом із членом лікарсько-консультативної комісії Уманського комунального некомерційного підприємства зазначили неправдивий діагноз.

На підставі цього направлення ще на початку повномасштабної збройної агресії рф службові особи медико-соціальної експертної комісії безпідставно надали чоловіку ІІ групу інвалідності безстроково.

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