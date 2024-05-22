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Анімаційна студія Pixar хоче повернутися до виключно повнометражних фільмів та скорочує штат співробітників

21:37, 22 травня 2024
Pixar скорочує розробку оригінальних потокових серіалів та повернеться виключно до повнометражних фільмів, які демонструватимуться в кінотеатрах, перш ніж вони стануть доступними в Disney+.
Анімаційна студія Pixar хоче повернутися до виключно повнометражних фільмів та скорочує штат співробітників
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Анімаційна студія Pixar вирішила скоротити штат, почавши звільнення близько 14% своїх співробітників. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними агентства, до таких студія вдається, оскільки скорочує розробку оригінальних потокових серіалів.

Зокрема, скорочення робочих місць у підрозділі Walt Disney Co торкнеться приблизно 175 осіб.

Reuters вказує, що студія найняла додатковий персонал для створення оригінальних серіалів, оскільки колишній гендиректор Disney Боб Чапек підштовхував кожен творчий підрозділ компанії до створення ексклюзивного контенту для Disney+.

Натомість його наступник Боб Айгер скоротив витрати на оригінальний потоковий контент, щоб підняти Disney+ на рівень прибутковості.

Зазначається, що розважальний підрозділ компанії, до якого входять стримінгові сервіси Disney+ та Hulu, отримав операційний прибуток у минулому кварталі.

Анімаційна студія Pixar повернеться виключно до повнометражних фільмів, які демонструватимуться в кінотеатрах, перш ніж вони стануть доступними для перегляду вдома через Disney+. Єдиний оригінальний серіал «Перемога або поразка» з’явиться цього року на Disney+.

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