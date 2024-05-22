Водії тимчасово не зможуть скористуватися у Дії двома послугами

Перереєстрація авто та обмін посвідчення водія у Дії будуть недоступні три дні.

З 24 по 27 травня у застосунку «Дія» для водіїв будуть недоступними дві послуги – це перереєстрація авто та обмін посвідчення водія. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Все через зміну реквізитів для оплати рахунків. Обмеження діятимуть з 24 до 27 травня включно. Попередні заявки розглянемо по черзі. З 28 травня послуги в Дії знову запрацюють. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.