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Верховна Рада вдосконалює адмінвідповідальність посадовців за порушення, пов’язані з використанням публічних коштів

17:41, 22 травня 2024
Парламент ухвалив законопроект щодо посилення відповідальності за використання публічних коштів посадовими особами розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки.
Верховна Рада вдосконалює адмінвідповідальність посадовців за порушення, пов’язані з використанням публічних коштів
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У середу, 22 травня, Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу законопроект  (№ 10255) «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за використання публічних коштів посадовими особами розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств державного та комунального сектора економіки».

Документ удосконалює адміністративну відповідальність за вчинення посадовими особами порушень, пов’язаних з використанням публічних коштів.

Проектом закону доповнюється:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення  статтю 212\3 (Порушення права на інформацію та права на звернення) новими частинами, відповідно до яких, встановити адміністративну відповідальність посадових осіб за неоприлюднення, несвоєчасне оприлюднення інформації, а також за оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом України «Про відкритість використання публічних коштів». До того ж передбачено відповідальність за повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених новими частинами законопроєкту.

Розгляд справ про такі адміністративні правопорушення покладається на Органи державного фінансового контролю, з огляду на це, вносяться відповідні зміни до статті 2341КУпАП.

2. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» статтю 2 (Єдиний веб-портал використання публічних коштів), статтю 3 (Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення) та статтю 4 (Відповідальність за порушення вимог цього Закону), зокрема:

- уточнити, що відповідальність настає саме за неоприлюднення інформації або за несвоєчасне оприлюднення, недостовірність, та неточність такої інформації;

- передбачити збільшення строку зберігання зазначеної інформації в режимі вільного доступу з трьох до п’яти років з дня оприлюднення;

-  закріпити, що запропоновані порушення є підставою для включення заходів з проведення інспектування до планів проведення заходів державного фінансового контролю та зобов’язати посадових осіб протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту надати органу державного фінансового контролю інформацію щодо забезпечення вимог цього Закону.

3. Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», Закон України «По основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

У зв'язку зі змінами надати право органу державного фінансового контролю здійснювати провадження в справах про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення, збирати та отримувати персональні дані особи у таких випадках та одержувати інформацію з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених завдань.

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