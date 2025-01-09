За зачинене укриття каратимуть штрафами до 8500 грн, у разі загибелі людей – до 8 років позбавлення волі: Рада ухвалила закон

Законом запроваджується адміністративна та кримінальна відповідальності за порушення вимог утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд та посилюється відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Верховна Рада 9 січня прийняла Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту» — законопроект 9362-1.

Прийнятим Законом запроваджується адміністративна та кримінальна відповідальності за порушення вимог утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд та посилюється відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, водиться адміністративна відповідальність:

- за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів (штраф від 1700 до 3400 грн; у разі повторного порушення – від 5100 до 8500 грн);

- за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації укриттів, що призвело до їхньої неготовності до використання за призначенням (штраф від 2550 до 5100 грн; у разі повторного порушення – від 5100 до 8500 грн).

Запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства щодо утримання та експлуатації укриттів, незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до них у разі оголошення сигналу повітряної тривоги, що призвело до заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людини.

До Кримінального кодексу України вводиться нова стаття 270-2, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також прийнятий Закон покращує правове регулювання питань відповідальності за невиконання законних вимог посадової особи ДСНС або створення перешкод у їхній діяльності. Спрощується порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються посадовими особами ДСНС.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що проект закону був внесений ще у червні 2023 року після випадку, коли через зачинене укриття у Деснянському районі Києва загинули люди.

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