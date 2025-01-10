Мін'юст завершив внесення актових записів цивільного стану з паперових носіїв до реєстру

Внесено більше 36 тисяч актових записів за 5 днів.

Міністерство юстиції України повідомило про завершення процесу внесення актових записів цивільного стану з паперових носіїв до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

«У нас ще одна гарна новина. Внесення актових записів цивільного стану з паперових носіїв до Державного реєстру актів цивільного стану громадян завершено! І ми змогли впоратися з цим швидко, в першу чергу тому, що в нас працює відповідальна та професійна команда», — йдеться в заяві Мін'юсту.

У Мін’юсті додали, що за перші п’ять днів відновлення роботи реєстру (з 4 по 8 січня) було внесено понад 36 тисяч актових записів, включаючи народження, шлюби, зміни імені та інші важливі події з життя громадян.

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