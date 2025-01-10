Минюст завершил внесение актовых записей гражданского состояния с бумажных носителей в реестр

Внесено более 36 тысяч актовых записей за 5 дней.

Министерство юстиции Украины сообщило о завершении процесса внесения актовых записей гражданского состояния с бумажных носителей в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

«У нас еще одна хорошая новость. Внесение актовых записей гражданского состояния с бумажных носителей в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан завершено! И мы смогли справиться с этим быстро, в первую очередь потому, что у нас работает ответственная и профессиональная команда», - говорится в заявлении Минюста.

В Минюсте добавили, что за первые пять дней возобновления работы реестра (с 4 по 8 января) было внесено более 36 тысяч актовых записей, включая рождения, браки, изменения имени и другие важные события из жизни граждан.

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