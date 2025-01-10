Украина получила 3 млрд евро от ЕС с доходов от замороженных российских активов

Шмыгаль анонсировал первый транш ЕС в рамках инициативы ERA.

В государственный бюджет Украины поступило EUR 3 млрд от Европейского Союза в рамках инициативы ERA, финансируемой из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это первый транш средств от Евросоюза, который обеспечен доходами от российских замороженных активов. Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы», - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что в рамках инициативы стран G7 ERA в целом Украине будет предоставлено $50 млрд, из которых Европейский Союз уже выделит $20 млрд.

«Таким образом воплощаем в жизнь принцип «Россия заплатит» и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году. Спасибо партнерам за неизменную поддержку и солидарность», - добавил премьер.

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