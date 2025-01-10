Туристы в Польше доверились маршруту, который предложил ChatGPT, и застряли на горном перевале

Освобождать путешественников пришлось спасателям.

В Польше путешественники в горах придерживались маршрута, предложенного ChatGPT, и оказались в безвыходном положении. Об этом сообщает издание Portal Tatrzański.

Перед поездкой в ​​Татру туристы обратились за советом к нейросети, которая составила им кратчайший путь: из Долины пяти польских прудов в Халы-Гонсеницовой. Как утверждают эксперты, зимой этот маршрут чрезвычайно рискован.

Поэтому туристы оказались на сложном перевале Кшижне и не смогли справиться сами. Они вызвали спасателей, доставивших их в безопасное место.

Отмечается, что никто из туристов не пострадал.

Эксперты походов напомнили, что при планировании маршрутов в горах лучшим другом каждого туриста является обычная карта.

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