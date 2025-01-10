Туристи у Польщі довірились маршруту, який запропонував ChatGPT, та застрягли на гірському перевалі

Визволяти мандрівників довелося рятувальникам.

У Польщі мандрівники у горах дотрималися маршруту, який запропонував ChatGPT, і опинилися в безвихідному становищі. Про це повідомляє видання Portal Tatrzański.

Перед поїздкою до Татри туристи звернулися за порадою до нейромережі, яка склала їм найкоротший шлях: з Долини п'яти польських ставків до Хали-Гонсеніцової. Як стверджують експерти, взимку цей маршрут є надзвичайно ризикованим.

Через це туристи опинилися на складному перевалі Кшижне та не змогли впоратися самі. Вони викликали рятувальників, які доправили їх у безпечне місце.

Зазначається, що ніхто з туристів не постраждав.

Експерти з походів нагадали, що під час планування маршрутів у горах найкращим другом кожного туриста є звичайна мапа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.