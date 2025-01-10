Україна отримала 3 млрд євро від ЄС з доходів від заморожених російських активів

Шмигаль анонсував перший транш ЄС у рамках ініціативи ERA.

До державного бюджету України надійшло EUR 3 млрд від Європейського Союзу в рамках ініціативи ERA, що фінансується з доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це перший транш коштів від Євросоюзу, який забезпечений доходами від російських заморожених активів. Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки», — написав Шмигаль.

Він також наголосив, що в рамках ініціативи країн G7 ERA загалом Україні буде надано $50 млрд, з яких Європейський Союз вже виділить $20 млрд.

«Таким чином втілюємо в життя принцип «росія заплатить» і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році. Дякую партнерам за незмінну підтримку та солідарність», – додав прем’єр.

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