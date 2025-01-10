В Украине от мобилизации забронировано около 950 тысяч человек, — Денис Шмыгаль

На сегодня от мобилизации забронировано менее миллиона военнообязанных работников.

В Украине на сегодняшний день от мобилизации забронировано 900 - 950 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к Правительству», как стало известно по трансляции нардепа Алексея Гончаренко.

«По состоянию на сегодняшний день забронировано, чтобы не давать точного количества, менее миллиона - в районе между 900 и 950 тыс. людей», - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, это количество приемлемо, оно фиксировано уже длительное время и не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генеральному штабу и Министерству обороны.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предоставит бронь от мобилизации работникам газовой отрасли.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 22 ноября 2024 г. №1332 установил пресекательный срок для действия предоставленных ранее отсрочек. Правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 1 декабря 2024 года, действуют не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Добавим, что у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников.

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