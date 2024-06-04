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Суд передав ТРЦ «Гулівер» у Києві в управління АРМА

09:27, 4 червня 2024
Суд задовольнив клопотання ОГП, при цьому питання щодо передання майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося.
Суд передав ТРЦ «Гулівер» у Києві в управління АРМА
Фото: The Village
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У понеділок, 3 червня, Шевченківський райсуд Києва розглянув клопотання, ініційоване Офісом Генерального прокурора, про передачу майна (ТРЦ «Гулівер») в управління АРМА у порядку, визначеному Законом. Про це повідомила пресслужба суду.

«Відповідне клопотання Офісу Генерального прокурора задоволено слідчим суддею, при цьому питання щодо передачі згаданого майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося», - повідомили у суді.

 Водночас, прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині вирішення питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації, а відтак дозвіл на реалізацію зазначеного майна слідчим суддею не надавався.

Крім того, даною ухвалою зазначено про обов’язок АРМА щодо здійснення періодичних перевірок (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.

Повний текст ухвали оголосять 7 червня 2024 року.

Також суд додав, що предметом досудового розслідування у наведеному кримінальному провадженні є, окрім іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Раніше ми писали, що прокуратура звернулася до суду з клопотанням передати ТРЦ «Гулівер» в АРМА.

Додамо, власника «Гуліверу» викрили на поїздках за кордон під документами волонтера та водія вантажівки.

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