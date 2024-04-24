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Прокуратура звернулася до суду з клопотанням передати ТРЦ «Гулівер» в АРМА

16:08, 24 квітня 2024
Суд арештував майно ТОВ, яка володіє ТРЦ «Гулівер».
Прокуратура звернулася до суду з клопотанням передати ТРЦ «Гулівер» в АРМА
Джерело фото: The Village
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Столичний торговельно-офісний центр «Гулівер» може опинитися під управлінням Агентства з питань управління активами та управління конфіскованим майном. Прокуратура звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про це, повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на пресцентр «Судової влади України».

Це рішення виникає у контексті розслідування Бюро економічної безпеки щодо можливого ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень. Згідно з даними, власником «Гулівера» є бізнесмен Віктор Поліщук.

Судове засідання з цього питання призначили на 26 квітня. У справі також фігурує генеральний директор ТОВ «Три О» Ірина Круппа. Київський апеляційний суд 9 квітня наклав арешт на майно її фірми, включаючи ТРЦ «Гулівер».

Правоохоронці встановили, що дирекція «Гулівера» уклала договори із підконтрольними товариствами, які мали мету уникнути сплати податків на майже 146 мільйонів гривень. Така діяння дозволили вивести кошти у готівку.

Варто відзначити, що керівництво торговельно-розважального і бізнес-центру «Гулівер» здійснює дружина бізнесмена Віктора Поліщука — Лілія Різва, а компанія «Три О» є формальним власником, проте ЗМІ повідомляли про те, що саме Поліщук є справжнім власником комплексу.

Раніше власника «Гуліверу» викрили на поїздках за кордон під документами волонтера та водія вантажівки.

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