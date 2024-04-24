Прокуратура обратилась в суд с ходатайством передать ТРЦ «Гулливер» в АРМА

Суд арестовал имущество ООО, которая владеет ТРЦ «Гулливер».

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Столичный торгово-офисный центр «Гулливер» может оказаться под управлением Агентства по вопросам управления активами и управления конфискованным имуществом. Прокуратура обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством об этом, сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на пресс-центр «Судебной власти Украины».

Это решение возникает в контексте расследования Бюро экономической безопасности относительно возможного уклонения руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен. Согласно данным, владельцем «Гулливера» является бизнесмен Виктор Полищук.

Судебное заседание по этому вопросу назначили на 26 апреля. В деле также фигурирует генеральный директор ООО «Три О» Ирина Круппа. Киевский апелляционный суд 9 апреля наложил арест на имущество ее фирмы, включая ТРЦ «Гулливер».

Правоохранители установили, что дирекция «Гулливера» заключила договоры с подконтрольными обществами, которые имели цель избежать уплаты налогов на почти 146 миллионов гривен. Такие действия позволили вывести средства в наличные.

Стоит отметить, что руководство торгово-развлекательного и бизнес-центра «Гулливер» осуществляет жена бизнесмена Виктора Полищука - Лилия Ризва, а компания «Три О» является формальным владельцем, однако СМИ сообщали о том, что именно Полищук является настоящим владельцем комплекса.

Ранее владельца «Гулливера» разоблачили на поездках за границу под документами волонтера и водителя грузовика.

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