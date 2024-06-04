Суд передал ТРЦ «Гулливер» в Киеве в управление АРМА

Суд удовлетворил ходатайство ОГП, при этом вопрос о передаче имущества АРМА для реализации следственным судьей не решался.

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В понедельник, 3 июня, Шевченковский райсуд Киева рассмотрел ходатайство, инициированное Офисом Генерального прокурора, о передаче имущества (ТРЦ «Гулливер») в управление АРМА в порядке, определенном Законом. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Соответствующее ходатайство Офиса Генерального прокурора удовлетворено следственным судьей, при этом вопрос о передаче упомянутого имущества АРМА для реализации следственным судьей не решался», - сообщили в суде.

В то же время прокурором в судебном заседании были уточнены требования ходатайства в части решения вопроса исключительно передачи имущества в управление АРМА, а не для реализации, а следовательно, разрешение на реализацию указанного имущества следственным судьей не предоставлялось.

Кроме того, данным постановлением указано об обязанности АРМА по осуществлению периодических проверок (не реже одного раза в месяц) эффективности управления арестованными активами, переданными им в управление.

Полный текст постановления будет оглашен 7 июня 2024 года.

Также суд добавил, что предметом досудебного расследования в данном уголовном производстве является, кроме прочего, исследование фактов уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), а также легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с ходатайством передать ТРЦ «Гулливер» в АРМА.

Добавим, владельца «Гулливера» разоблачили на поездках за границу под документами волонтера и водителя грузовика.

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