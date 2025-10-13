Практика судів
ТРЦ «Гулівер» повертають державі — АРМА

11:42, 13 жовтня 2025
АРМА припинило конкурс з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер».
Фото: АРМА
Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про припинення конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ «Гулівер» у системі Prozorro.

«Актив було передано в управління АРМА у 2017 році як пов’язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням, у межах кримінального провадження про незаконне привласнення коштів державних банків», - заявили в АРМА.

Зазначається, що наразі суди ухвалили рішення, якими встановлено, що частка у власності ТРЦ «Гулівер» належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов’язаним із Януковичем.

У АРМА підкреслили, що припинення конкурсу з управління ТРЦ «Гулівер» — це приклад того, як реформа АРМА працює у правовому полі, захищаючи інтереси держави та забезпечуючи верховенство права.

Раніше суд передав ТРЦ «Гулівер» у Києві в управління АРМА.

Додамо, 10 січня на платформі Prozorro відбувся публічний аукціон по відбору управителя для ТРЦ «Гулівер». 

