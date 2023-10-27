Програма «єОселя» зміниться: що нового для українців підготувало Мінекономіки

Міністр економіки анонсувала доступні для українців зміни в програмі «єОселя».

Міністерство економіки планує розширити програму «єОселя», роблячи її доступною для громадян, які отримують компенсацію за зруйноване житло внаслідок війни. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко під час конференції Human capital UA.

Згідно з цими планами, житлові сертифікати, які українці отримують як компенсацію за зруйноване житло в рамках державної програми «єВідновлення», зможуть бути використані для оплати першого внеску за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя».

«Наше стратегічне завдання полягає в об'єднанні ваучера на відновлене житло та іпотечної програми. Я вважаю, що це станеться протягом кількох місяців, і ми представимо такий новий продукт українським громадянам», — сказала міністр.

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