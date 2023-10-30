100% украинских государственных служащих являются украиноязычными – НАДС

В НАДС отметили, что у всех госслужащих есть сертификаты о подтверждении уровня владения украинским языком.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) сообщили о том, что 100% украинских государственных служащих в настоящее время являются украиноязычными.

«Эта социальная группа – единственная в Украине, которая на 100% украиноязычная» – рассказала глава НАДС Наталья Алюшина.

Так же, как отметила глава НАДС, доказательством стопроцентного владения украинскими публичными служащими украинским языком, является наличие у них сертификатов об уровне владения государственным языком.

Напомним, что ранее в НАДС рассказали о возникших трудностях при планировании классификации должностей государственной службы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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