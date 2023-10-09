Сотни разбитых авто и убитые: постигшее посетителей фестиваля Nature Party в Израиле, видео

В результате атаки боевиков погибли по меньшей мере 260 человек.

В сети показали видео с места проведения фестиваля Nature Party в Израиле на границе с Сектором Газы после нападения боевиков ХАМАС.

На кадрах видны десятки разбитых и брошенных машин после нападения боевиков ХАМАС.

В результате атаки боевиков погибли по меньшей мере 260 человек.

По словам очевидцев, террористы стреляли по ним из автоматов и РПГ, применяли ножи. Издевались над телами. Часть тел и заложников была вывезена в Газу. У некоторых связаны руки, видны следы пыток.

Известно, что среди жертв боевиков ХАМАС оказался известный израильский футболист Лиор Ассулин, игравший за клубы Маккаби, Бейтар, Хапоэль.

Перед нападением ХАМАС тысячи израильтян собрались на фестиваль электронной музыки Nature Party, который проходил в ночь на 7 октября возле сектора Газа.

Фестиваль проходил под открытым небом в пустыне возле города Офаким в кибуце Реим. Он расположен в 30 километрах от границы с сектором Газа.

Известно, что в фестивале участвовали тысячи израильтян со всей страны, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет.

Ранее мы сообщали, что появились кадры с фестиваля на границе Израиля и Сектора Газа во время нападения террористов ХАМАС.

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