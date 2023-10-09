Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Верховний Суд назвав ознаки суб’єкта владних повноважень як відповідача в адміністративному спорі

Верховний Суд уточнив підходи до ознак суб’єкта владних повноважень як учасника (відповідача) публічно-правового спору.

Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

  1. У світі

Сотні розбитих авто та вбиті: що спіткало відвідувачів фестивалю Nature Party в Ізраїлі, відео

12:50, 9 жовтня 2023
Внаслідок атаки бойовиків загинули щонайменше 260 людей.
Сотні розбитих авто та вбиті: що спіткало відвідувачів фестивалю Nature Party в Ізраїлі, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У мережі показали відео з місця проведення фестивалю Nature Party в Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази після нападу бойовиків ХАМАС.

На кадрах видно десятки розбитих та кинутих машин після нападу бойовиків ХАМАС.

Внаслідок атаки бойовиків загинули щонайменше 260 людей. 

За словами очевидців, терористи стріляли по них з автоматів і РПГ, застосовували ножі. Знущалися з тіл. Частину тіл і заручників вивезли в Газу. У деяких зв'язані руки, видно сліди тортур.

Відомо, що серед жертв бойовиків ХАМАС виявився відомий ізраїльський футболіст Ліор Ассулін, який грав за клуби «Маккабі», «Бейтар», «Хапоель».

Перед нападом ХАМАС тисячі ізраїльтян зібралися на фестиваль електронної музики Nature Party, який проходив у ніч проти 7 жовтня біля сектора Гази.

Фестиваль проходив під відкритим небом в пустелі біля міста Офакім в кібуці Реїм. Він розташований в 30 кілометрах від кордону з сектором Гази.

Відомо, що у фестивалі брали участь тисячі ізраїльтян з усієї країни, переважно у віці від 20 до 40 років.

Раніше ми повідомляли, що з’явилися кадри з фестивалю на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа під час нападу терористів ХАМАС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області