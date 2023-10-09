Сотні розбитих авто та вбиті: що спіткало відвідувачів фестивалю Nature Party в Ізраїлі, відео

Внаслідок атаки бойовиків загинули щонайменше 260 людей.

У мережі показали відео з місця проведення фестивалю Nature Party в Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази після нападу бойовиків ХАМАС.

На кадрах видно десятки розбитих та кинутих машин після нападу бойовиків ХАМАС.

Внаслідок атаки бойовиків загинули щонайменше 260 людей.

За словами очевидців, терористи стріляли по них з автоматів і РПГ, застосовували ножі. Знущалися з тіл. Частину тіл і заручників вивезли в Газу. У деяких зв'язані руки, видно сліди тортур.

Відомо, що серед жертв бойовиків ХАМАС виявився відомий ізраїльський футболіст Ліор Ассулін, який грав за клуби «Маккабі», «Бейтар», «Хапоель».

Перед нападом ХАМАС тисячі ізраїльтян зібралися на фестиваль електронної музики Nature Party, який проходив у ніч проти 7 жовтня біля сектора Гази.

Фестиваль проходив під відкритим небом в пустелі біля міста Офакім в кібуці Реїм. Він розташований в 30 кілометрах від кордону з сектором Гази.

Відомо, що у фестивалі брали участь тисячі ізраїльтян з усієї країни, переважно у віці від 20 до 40 років.

Раніше ми повідомляли, що з’явилися кадри з фестивалю на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа під час нападу терористів ХАМАС.

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