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Немка Шани Лук, которую террористы ХАМАС похитили с фестиваля, погибла: смерть подтвердила мать девушки

12:24, 30 октября 2023
22-летнюю девушку узнала ее мама по характерным татуировкам и дредам.
Немка Шани Лук, которую террористы ХАМАС похитили с фестиваля, погибла: смерть подтвердила мать девушки
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Мать гражданки Германии Шани Лук, которую боевики ХАМАС похитили с фестиваля в Израиле, подтвердила смерть своей дочери. МИД Израиля также подтвердило эту информацию. Об этом пишет RTL.

Ранее считалось, что похищенная палестинскими террористами Шани жива, но находится в критическом состоянии. Девушку узнала ее мама по характерным татуировкам и дредам, когда появилось видео с частично обнаженным телом в пикапе, которое боевики ХАМАС возили по израильским улицам.

Однако теперь члены семьи Лук сообщили, что получили трагическое письмо израильской спасательной службы Зака. В письме сообщалось, что была найдена и идентифицирована кость из основания черепа Шани, без которой человек не может выжить.

«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», – сказала мама погибшей Рикарда.

Сестра Ади также подтвердила смерть Шани в своем сообщении в Instagram.

«С большой грустью мы сообщаем о смерти моей сестры Шане Николь З.Л. [да будет благословением ее память], которая была не вечеринке 7 октября 2023 года во время резни в Рейме».

Официального подтверждения о гибели Шани от МИД Германии еще не было. Тело женщины еще не вернули из Газы.

Ранее мы сообщали, что появились кадры с фестиваля на границе Израиля и Сектора Газа во время нападения террористов ХАМАС.

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