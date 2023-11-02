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  1. В Украине

Будут судить судью Северного апелляционного хозяйственного суда, который ожидал захвата Украины россиянами

14:24, 2 ноября 2023
Обвинительный акт в отношении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Владимира Куксова направили в суд.
Будут судить судью Северного апелляционного хозяйственного суда, который ожидал захвата Украины россиянами
Фото: gp.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 сентября 2022 года судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Владимиру Куксову, который, находясь в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами, СБУ сообщила о подозрении. Позже его исключили из состава судебных палат суда.

2 ноября 2023 года Офис Генпрокурора сообщил, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

Ему инкриминирована коллаборационная деятельность и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 4 ст. 27, ч. 7 ст. 111-1, 3 ст. 436-2 УК Украины).

«Расследованием установлено, что обвиняемый после полномасштабного вторжения россии в общении с другими лицами признавал правомерной временную оккупацию части территории Украины. Он высказывался за продолжение оккупации и против освобождения этих территорий, одобрял планы государства-агрессора создать на оккупированной части Запорожской области так называемый «Крымско-Херсонский» оккупационный округ.

В личном общении призвал и побуждал гражданина Украины добровольно занять должность в незаконных правоохранительных органах – так называемой «милиции» на временно оккупированной территории Запорожской области», - говорится в сообщении.

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