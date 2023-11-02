Судитимуть суддю Північного апеляційного господарського суду, який очікував захоплення України росіянами

Обвинувальний акт стосовно судді Північного апеляційного господарського суду Володимира Куксова направили до суду.

Фото: gp.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 14 вересня 2022 року судді Північного апеляційного господарського суду Володимиру Куксову, який, перебуваючи в Києві, очікував захоплення України росіянами, СБУ повідомила про підозру. Згодом його виключили зі складу судових палат суду.

2 листопада 2023 року Офіс Генпрокурора повідомив, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді Північного апеляційного господарського суду.

Йому інкриміновано колабораційну діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 4 ст. 27, ч. 7 ст. 111-1, 3 ст. 436-2 КК України).

«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений після повномасштабного вторгнення рф у спілкуванні з іншими особами визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України. Він висловлювався за продовження окупації та проти звільнення цих територій, схвалював плани держави-агресора утворити на окупованій частині Запорізької області так званий «Кримсько-Херсонський» окупаційний округ.

В особистому спілкуванні закликав та спонукав громадянина України добровільно зайняти посаду в незаконних правоохоронних органах – так званій «милиции» на тимчасово окупованій території Запорізької області», - сказано у повідомленні.

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