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  1. Суспільство

Спалах гепатиту А: чи треба українцям терміново робити щеплення

15:06, 2 листопада 2023
Вакцинація від гепатиту А є у переліку рекомендованих, але не є обов’язковою.
Спалах гепатиту А: чи треба українцям терміново робити щеплення
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Раніше ми повідомляли, що у Вінницькі області зафіксували спалах гепатиту А. Головний санітарний лікар назвав це надзвичайною ситуацією обласного масштабу.

Так, в Україні вакцинація від гепатиту А є у переліку рекомендованих МОЗ, але не є обов’язковою. Про це заявив лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в інтерв’ю «Главкому».

За словами Лапія, вакцина від гепатиту А може використовуватися як для планової вакцинації, так і для екстреної, після контакту з хворим. Лапій розповів, що планову роблять в Ізраїлі, США, а інші країни не використовують таку вакцинацію для профілактики гепатиту А.

«Знову ж таки, діти хворіють легко. Це може бути блювота, нудота, діарея. Переважно цей вірус становить проблему для дітей із супутньою патологією, у яких є гепатити B, C, і які мають серйозні хронічні ураження печінки. Для них не має значення, чи є спалах у Вінниці, їм потрібен захист від гепатиту А. Дорослим можна використовувати екстрену вакцинацію. Вакцина зараз наявна у Вінниці для щеплення саме тих, хто контактував із хворими на гепатит А», – зазначив лікар.

Лапій додав, що для проведення щеплення мобільні бригади виїжджають в осередок захворювання і пропонують безкоштовно пройти вакцинацію контактним особам. Така вакцинація проводиться протягом двох тижнів від моменту контакту, і в таких випадках вона дуже ефективна.

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