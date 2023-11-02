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  1. Общество

Вспышка гепатита А: нужно ли украинцам срочно прививать

15:06, 2 ноября 2023
Вакцинация от гепатита А есть в перечне рекомендованных, но не обязательна.
Вспышка гепатита А: нужно ли украинцам срочно прививать
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Ранее мы сообщали, что в Винницкой области зафиксировали вспышку гепатита А. Главный санитарный врач назвал это чрезвычайной ситуацией областного масштаба.

Так, в Украине вакцинация от гепатита А есть в перечне рекомендованных Минздравом, но не обязательна. Об этом заявил врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в интервью «Главкому».

По словам Лапии, вакцина от гепатита А может использоваться как для плановой вакцинации, так и для экстренной, после контакта с больным. Лапий рассказал, что плановую производят в Израиле, США, а другие страны не используют такую вакцинацию для профилактики гепатита А.

«Опять же дети болеют легко. Это может быть рвота, тошнота, диарея. Предпочтительно этот вирус представляет проблему для детей с сопутствующей патологией, у которых есть гепатиты B, C и имеющие серьезные хронические поражения печени. Для них не имеет значения, есть ли вспышка в Виннице, им нужна защита от гепатита А. Взрослым можно использовать экстренную вакцинацию. Вакцина сейчас имеется в Виннице для прививки именно тех, кто контактировал с больными гепатитом А», – отметил врач.

Лапий добавил, что для проведения прививки мобильные бригады выезжают в очаг заболевания и предлагают бесплатно пройти вакцинацию контактным лицам. Такая вакцинация проводится в течение двух недель с момента контакта, и в таких случаях она очень эффективна.

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