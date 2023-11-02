Били и угрожали поджечь: двух оккупантов будут судить за издевательство над гражданским на Черниговщине

Захватчики силой пытались выбить от гражданской информацию о расположении ВСУ.

Фото: Черниговская областная прокуратура

Будут судить двух военнослужащих рф за пытки над гражданскими во время оккупации Черниговщины. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, в начале марта 2022 года на территории оккупированного села Слобода Черниговского района вооруженные оккупанты незаконно удерживали гражданского мужчину в помещении магазина в центре села.

Чтобы получить информацию о расположении войск ВСУ, подозреваемые совместно с другими военными рф применяли к потерпевшему в течение часа физическую силу, причиняя ему телесные повреждения и моральные страдания.

Не получив от мужчины данных, оккупанты вывели его на улицу, поставили на колени и угрожали облить легковоспламеняющейся жидкостью и поджечь.

Прокурорами в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении двух оккупантов по факту нарушения законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц.

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