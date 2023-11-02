Били та погрожували підпалити: двох окупантів судитимуть за знущання над цивільним на Чернігівщині

Загарбники силою намагалися вибити від цивільного інформацію про розташування ЗСУ.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Судитимуть двох військовослужбовців рф за тортури над цивільних під час окупації Чернігівщини. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, на початку березня 2022 року на території окупованого села Слобода Чернігівського району озброєні окупанти незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні магазину в центрі села.

Щоб отримати інформацію про розташування військ ЗСУ, підозрювані спільно з іншими військовими рф застосовували до потерпілого упродовж години фізичну силу, завдаючи йому тілесних ушкоджень та моральних страждань.

Не отримавши від чоловіка даних, окупанти вивели його на вулицю, поставили на коліна та погрожували облити легкозаймистою рідиною і підпалити.

Прокурорами у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб.

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