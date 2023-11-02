Німеччина офіційно заборонила діяльність ХАМАС

Окрім діяльності радикальної ісламської терористичної групи ХАМАС заборонено палестинську мережу Samidoun.

У Німеччина повністю заборонили діяльність ХАМАС. Про це заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, передає Usnews.com.

«З ХАМАСом я сьогодні повністю заборонила діяльність терористичної організації, метою якої є знищення держави Ізраїль. Антисемітизму немає місця в Німеччині. Ми будемо боротися з ним у всіх формах і всіма конституційними засобами держави», – сказала Фезер.

Німеччина окрім діяльності радикальної ісламської терористичної групи ХАМАС заборонила палестинську мережу Samidoun.

«Проведення спонтанних «святкувань радості» тут, у Німеччині, у відповідь на жахливі терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю демонструє антисемітський, антигуманний світогляд Samidoun в особливо огидний спосіб», – наголосила вона.

Samidoun виступає під назвами HIRAK – Палестинський молодіжний рух за мобілізацію молоді (Німеччина) і Hirak eV в Німеччині.

Раніше стало відомо, що німкеня Шані Лук, яку терористи ХАМАС викрали з фестивалю, загинула: смерть підтвердила мати дівчини.

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