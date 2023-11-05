5 ноября: какой сегодня праздник и главные события

В воскресенье, 5 ноября, в Украине празднуют День работников социальной сферы, а верующие чтят память мучеников Галактиона и Епистимы.
Также 5 ноября отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами и Международный день менеджеров-волонтеров.
Кроме того, сегодня Всемирный день клоуна.
5 ноября отмечают именины: Гавриил, Григорий, Тимофей.
Напомним, что в ГСЧС предупредили украинцев о резком ухудшении погоды.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.