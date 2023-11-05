5 ноября: какой сегодня праздник и главные события

5 ноября в Украине отмечают День работников социальной сферы.

Изображение: freepik.com

В воскресенье, 5 ноября, в Украине празднуют День работников социальной сферы, а верующие чтят память мучеников Галактиона и Епистимы.

Также 5 ноября отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами и Международный день менеджеров-волонтеров.

Кроме того, сегодня Всемирный день клоуна.

5 ноября отмечают именины: Гавриил, Григорий, Тимофей.

Напомним, что в ГСЧС предупредили украинцев о резком ухудшении погоды.

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