Авто з якими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку

Автомобілі з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку.

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Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їх частка у жовтні помітно зменшилась. Про це розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Там зазначили, що якщо у вересні вони охоплювали 68% продажів нових легковиків, то у жовтні цей показник зменшився до 65%.

«Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У минулому місяці вони охопили 45% продажів нових авто.

У порівнянні з вересневим результатом ця частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.)», - сказано у повідомленні.

Також зменшилась ринкова частка дизельних авто з 22% до 20%.

Водночас на 2 в.п. збільшився сегмент гібридів – до 19%.

Електромобілі охопили 15% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у вересні.

Частка авто з ГБО залишилась на колишньому рівні - 1%.

Структура ринку нових авто у жовтні 2023 року:

автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій;

дизельні авто – 20% реєстрацій;

гібриди – 19% реєстрацій;

електромобілі – 15% реєстрацій;

автомобілі з ГБО – 1% реєстрацій.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – NISSAN Qashqai;

Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

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