Авто з якими двигунами залишаються найпопулярнішими на вітчизняному ринку

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їх частка у жовтні помітно зменшилась. Про це розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».
Там зазначили, що якщо у вересні вони охоплювали 68% продажів нових легковиків, то у жовтні цей показник зменшився до 65%.
«Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У минулому місяці вони охопили 45% продажів нових авто.
У порівнянні з вересневим результатом ця частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.)», - сказано у повідомленні.
Також зменшилась ринкова частка дизельних авто з 22% до 20%.
Водночас на 2 в.п. збільшився сегмент гібридів – до 19%.
Електромобілі охопили 15% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у вересні.
Частка авто з ГБО залишилась на колишньому рівні - 1%.
Структура ринку нових авто у жовтні 2023 року:
- автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій;
- дизельні авто – 20% реєстрацій;
- гібриди – 19% реєстрацій;
- електромобілі – 15% реєстрацій;
- автомобілі з ГБО – 1% реєстрацій.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – TOYOTA RAV-4;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – NISSAN Qashqai;
- Електро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
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