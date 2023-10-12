Швейцария предоставит Украине €100 млн на гуманитарное разминирование

Швейцарское правительство выделит более 100 млн. евро на гуманитарное разминирование в Украине в течение следующих 4 лет.

Правительство Швейцарии предоставит Украине более 100 миллионов евро на нужды гуманитарного разминирования в течение следующих 4 лет. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

О помощи объявили во время встречи министра экономики Украины Юлии Свириденко с Федеральным советником иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом.

В ходе встречи они обсуждались также потребности и направления финансирования, а также приоритеты Украины в сфере разминирования.

Да, Украина придерживается международной системы приоритетов разминирования. Сначала обследуют критическую инфраструктуру, в частности, газопроводы и линии электропередач, далее – дома граждан. Третьим приоритетом являются земли сельскохозяйственного назначения, а уже потом переходят в леса и надводно-подводное разминирование.

«Масштабы загрязнения Украины неразорвавшимися минами и снарядами беспрецедентны и самые большие со времен Второй мировой войны. Самостоятельно наше государство решить проблему не в состоянии. И мы очень благодарны правительству Швейцарии за помощь и поддержку, получаемую Украиной в этой сфере», - отметила Свириденко.

Кассис отметил, что его страна настроена тесно сотрудничать с украинским правительством в вопросах гуманитарного разминирования.

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