Стратком ЗСУ підтвердив успішний удар по суднобудівному заводу окупантів у Керчі

ЗСУ вдарили по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу.

Як раніше повідомлялося, 4 листопада у тимчасово окупованій Керчі після вибухів димить суднобудівний завод «Залив».

Захисники України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу, повідомляє Стратком ЗСУ.

Додамо, деякі ЗМІ повідомили, що на території заводу міг бути пошкоджений малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт».

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