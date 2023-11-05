При обчисленні вислуги років не врахували рік служби: куди звертатися колишньому військовому

У ПФУ надали роз'яснення.

У Пенсійному фонді України пояснили колишньому військовому у кого з’ясувати причину, якщо при обчисленні календарної вислуги років, йому не врахували майже рік служби.

Так, у ПФУ пишуть, що підготовку документів для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), у тому числі документів про тривалість вислуги років, здійснюють уповноважені органи міністерств і відомств, в яких особи проходили службу.

«З питанням щодо обчислення строків вислуги років військовослужбовцю необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання», - наголосили у ПФУ.

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