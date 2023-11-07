Разграничены полномочия прокуратур Киева и Киевской области по организации надзора за подразделениями управления СБУ в Киеве и Киевской области

Вопрос возник из-за специфической структуры управления СБУ столичного региона.

Офис Генерального прокурора 3 ноября 2023 года разграничил полномочия между Киевской городской и Киевской областной прокуратурами по организации надзора за соблюдением законов подразделениями Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Отметим, что в отличие от указанных прокуратур областного уровня, которые являются отдельными структурами и действуют по территориальному принципу, Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области фактически является единой структурой, имеющей одного руководителя.

Согласно решению Генерального прокурора, теперь руководитель Киевской городской прокуратуры будет заниматься территорией города Киева, а также межрайонными и районными подразделениями Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, расположенными в г. Киеве.

Соответственно Киевская областная прокуратура будет заниматься территорией Киевской области, а также межрайонными, районными и городскими подразделениями Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, расположенными в Киевской области.

С текстом приказа о разграничении полномочий можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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