Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оформление выезда ребенка за границу позволили проводить через Дію

Один родитель будет отсылать заявление о разрешении на выезд ребенка за границу через Дію, а второй будет давать согласие в приложении.

Для добросовестных налогоплательщиков упростили регистрацию налоговых накладных

Кабмин принял изменения об упрощении регистрации налоговой накладной и расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных для добросовестных предпринимателей.

Разграничены полномочия прокуратур Киева и Киевской области по организации надзора за подразделениями управления СБУ в Киеве и Киевской области

Вопрос возник из-за специфической структуры управления СБУ столичного региона.

Руслан Стефанчук призвал народных депутатов опомниться

«Война еще не завершилась. До выборов еще далеко. Опомнитесь», - написал спикер Руслан Стефанчук.

Совещательная группа экспертов по отбору судей Конституционного Суда начинает работу

12 ноября изберут председателя Совещательной группы экспертов и обсудят Методологию оценивания кандидатов в КСУ.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Разграничены полномочия прокуратур Киева и Киевской области по организации надзора за подразделениями управления СБУ в Киеве и Киевской области

18:21, 7 ноября 2023
Вопрос возник из-за специфической структуры управления СБУ столичного региона.
Разграничены полномочия прокуратур Киева и Киевской области по организации надзора за подразделениями управления СБУ в Киеве и Киевской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Офис Генерального прокурора 3 ноября 2023 года разграничил полномочия между Киевской городской и Киевской областной прокуратурами по организации надзора за соблюдением законов подразделениями Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. 

Отметим, что в отличие от указанных прокуратур областного уровня, которые являются отдельными структурами и действуют по территориальному принципу, Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области фактически является единой структурой, имеющей одного руководителя. 

Согласно решению Генерального прокурора, теперь руководитель Киевской городской прокуратуры будет заниматься территорией города Киева, а также межрайонными и районными подразделениями Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, расположенными в г. Киеве

Соответственно Киевская областная прокуратура будет заниматься территорией Киевской области, а также межрайонными, районными и городскими подразделениями Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, расположенными в Киевской области

С текстом приказа о разграничении полномочий можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва