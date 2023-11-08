Воевал на стороне рф: крымчанина приговорили к 12 годам заключения

После начала вторжения он выполнял «задачу» врага на территории Херсонской и Николаевской областей.

Жителя временно оккупированного Крыма признали виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В 2021 году мужчина заключил контракт по службе в российских вооруженных силах. Уже после полномасштабного вторжения рф, в составе армии государства-агрессора он зашел на материковую территорию Украины.

Осужденный участвовал в активных боевых действиях против сил обороны.

В частности, выполнял задачу врага на территории Херсонской и Николаевской областей. Впоследствии его взяли в плен украинские защитники.

Ранее мы писали, что жителю Херсона дали 15 лет за измену.

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