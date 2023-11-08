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На Київщині п’яний водій влаштував «голлівудські перегони» з поліцією

07:38, 8 листопада 2023
Поки поліцейські займалися складанням адмінпротоколу, чоловік сів за кермо та почав їхати.
На Київщині п’яний водій влаштував «голлівудські перегони» з поліцією
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У Софіївській Борщагівці Київської області нетверезий водій, який порушив ПДР, хотів втекти від правоохоронців. Про це йдеться у пресслужбі патрульної поліції в Київській області.

Як зазначають поліцейські, інспектори за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль Suzuki Grand Vitara. Під час розмови з водієм поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест, а його результат склав 2,34, що перевищує встановлену норму майже у 12 разів.

Поки поліцейські займалися складанням адмінпротоколу, чоловік сів за кермо та поїхав. Патрульні поїхали по нього.

«Хоча вони подавали сигнали за допомогою маячків синього та червоного кольорів і гучномовця, водій ігнорував всі вимоги поліцейських про зупинку. Після недовготривалого переслідування, екіпаж патрульних зупинив втікача шляхом блокування транспортного засобу», — сказано у повідомленні.

У поліції додали, що порушника відсторонили водія від керування машиною та склали на нього адмінпротоколи.

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