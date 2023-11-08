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Электронный суд: что есть в квитанции о доставке документов пользователю

20:26, 8 ноября 2023
Квитанция о доставке документов содержит ряд частей.
Электронный суд: что есть в квитанции о доставке документов пользователю
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» обнародовали разъяснения о составляющей квитанции о доставке документов пользователю.

Квитанция о доставке документов содержит следующие элементы:

  1. Порядковый номер сгенерирован автоматически системой Электронный кабинет.
  2. Дату и время доставки – указывается время, когда отправитель (пункт 4) направил документы и они стали доступны получателю (пункт 3) в кабинете Электронный суд в разделе «Документы сторон».
  3. Кому доставлен – указан тип субъекта правовых отношений его РНОКПП/ЕГРПОУ и Ф.И.О. или название получателя.
  4. От кого доставлен – указан тип субъекта правовых отношений РНОКПП и Ф.И.О. отправителя.
  5. Перечень (описание) присланных документов – размещен полный перечень документов присоединенных к заявлению с указанием названия файлов и их идентификатора в системе и соответствующими файлами подписи отправителя (пункт 4). Для документов формата PDF дополнительно указано количество страниц в файле.

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