Электронный суд: что есть в квитанции о доставке документов пользователю

Квитанция о доставке документов содержит ряд частей.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» обнародовали разъяснения о составляющей квитанции о доставке документов пользователю.

Квитанция о доставке документов содержит следующие элементы:

Порядковый номер сгенерирован автоматически системой Электронный кабинет. Дату и время доставки – указывается время, когда отправитель (пункт 4) направил документы и они стали доступны получателю (пункт 3) в кабинете Электронный суд в разделе «Документы сторон». Кому доставлен – указан тип субъекта правовых отношений его РНОКПП/ЕГРПОУ и Ф.И.О. или название получателя. От кого доставлен – указан тип субъекта правовых отношений РНОКПП и Ф.И.О. отправителя. Перечень (описание) присланных документов – размещен полный перечень документов присоединенных к заявлению с указанием названия файлов и их идентификатора в системе и соответствующими файлами подписи отправителя (пункт 4). Для документов формата PDF дополнительно указано количество страниц в файле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.