ВАКС рассмотрит дело о конфискации квартиры винницкого военкома

САП передало в суд очередной иск о признании необоснованными активы винницкого военкома на сумму более 1,2 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд рассмотрит заявление о признании необоснованными активы на сумму более 1,2 миллиона гривен руководителя Винницкого Городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (МТЦК) и взыскании их в доход государства. Как сообщает САП, иск был подан 8 ноября 2023 года.

По материалам ГБР и доказательств, самостоятельно полученными прокурором САП, близкий родственник руководителя ОМТЦК по его поручению получил недвижимость в форме новопостроенной квартиры в пригороде Винницы.

В связи с выявленными обстоятельствами, прокурор САП подал иск в суд с целью взыскания этого актива в доход государства. Рыночная стоимость этого имущества превышает 1,2 миллиона гривен.

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